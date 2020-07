Recovery fund: Becchetti (economista), “grandissima scommessa per l’Europa”

“Oggi il fisco deve dare dei segnali con alcune partite fondamentali da giocare, come la transizione ecologica ed il Recovery fund; l’Europa, infatti, sta giocando una grandissima scommessa che raccoglie risorse con l’aumento del prelievo fiscale ai propri confini”. Lo ha detto l’economista Leonardo Becchetti, intervenuto a un incontro di approfondimento online di preparazione al Festival nazionale dell’Economia civile, che si svolgerà a Firenze, a Palazzo Vecchio, dal 25 al 27 settembre. “Creare un rapporto con il cittadino – ha specificato – passa anche per una capacità di comunicazione più evoluta. Far capire, cioè, cosa può essere il fisco grazie al contributo del cittadino, attivandolo; solo così il contribuente aiuta veramente il Paese”. Secondo Becchetti, “il nostro problema interno è rappresentato dallo storico slogan ‘pagare meno, pagare tutti’, che richiede una reputazione da parte dello Stato in tema di tasse ed evasione fiscale. Aumentare la reputazione – ha chiosato – migliorerebbe anche il rapporto tra fisco e cittadino”.