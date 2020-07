Ambiente: Parlamento europeo in Italia lancia la campagna #vogliounpianetacosì

Creare partecipazione attiva per la tutela del pianeta e sensibilizzare: questo l’intento della campagna “Voglio un pianeta così” che il Parlamento europeo ha lanciato sui suoi canali social e che proseguirà durante l’estate 2020. A scendere in campo per sostenere il progetto e il messaggio personaggi pubblici come Bianca Balti, Lorenzo Baglioni, Klaus-Tudor Laurini (in arte Klaus), Eugenio in via di gioia, Mario Tozzi, Licia Colò e che “racconteranno il pianeta che vogliono, un pianeta più sostenibile, più attento alle energie rinnovabili, alla qualità dell’aria, con cittadini più consapevoli dei danni ambientali causati dai cambiamenti climatici”, dice la nota dell’ufficio italiano del Parlamento europeo. Alessandro Gassman è il primo che ha prestato la sua voce con un messaggio ai giovani: “Fatevi sentire in maniera pacifica ma intelligente” in questa battaglia per l’ambiente. La campagna prevede la pubblicazione di una serie di video che racconteranno “la percezione che gli italiani hanno delle tematiche ambientali e descriverà realtà e progetti del nostro Paese per la promozione della sostenibilità”: spreco alimentare, inquinamento atmosferico, biodiversità, utilizzo della plastica e impatto dei cambiamenti climatici i temi affrontati e poi tante storie: da start up a cittadini impegnati. La campagna è in linea con la decisione dell’Ue di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050 attraverso una rivoluzione economica nel senso dell’innovazione e della sostenibilità. Tutti sono invitati a condividere la propria visione del mondo e suggerire comportamenti che tutelano l’ambiente (#vogliounpianetacosì).