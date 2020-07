Coronavirus Covid-19: Speranza (min. Salute), “primi risultati incoraggianti su ricerca vaccino”

(foto Ufficio Stampa di Palazzo Chigi)

“Serve ancora tempo e prudenza. Ma i primi riscontri scientifici sul vaccino dell’Università di Oxford, il cui vettore virale è fatto a Pomezia e che verrà infialato ad Anagni, sono incoraggianti”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la pubblicazione sulla rivista scientifica “Lancet” dei primi risultati sul vaccino messo a punto dallo Yenner Institute dell’Università inglese con la collaborazione scientifica italiana. “L’Italia, con Germania, Francia e Olanda, è nel gruppo di testa per questa sperimentazione. Continuiamo ad investire sulla ricerca scientifica come chiave per sconfiggere il virus”, ha aggiunto Speranza.