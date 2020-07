Iraq: card. Sako (patriarca), incontro con il clero caldeo per parlare della pandemia. 1.000 dollari a ogni parrocchia per i bisogni dei fedeli

card. Sako (Baghdad) con il clero caldeo

Incontro oggi a Baghdad dei sacerdoti caldei con il patriarca, card. Louis Raphael Sako, e i vescovi ausiliari. All’ordine del giorno la situazione generale nel Paese, la pandemia di Coronavirus e l’assistenza delle persone bisognose. Il patriarca, nel suo intervento, ha sottolineato “l’importanza di servire con amore e dolcezza le persone in questa emergenza” e ha ribadito “la necessità di predisporre programmi speciali di accompagnamento spirituale e umano con l’uso dei social media considerando la pandemia in corso”. Tra le decisioni assunte nell’incontro anche quella di dotare ogni parrocchia di un fondo di 1.000 dollari per venire incontro ai bisogni dei fedeli.