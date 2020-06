Yemen: Unicef, “milioni di bambini spinti ‘sull’orlo della fame'”

“Milioni di bambini nello Yemen potrebbero essere spinti ‘sull’orlo della fame’ a causa delle enormi carenze di fondi per gli aiuti umanitari durante la pandemia Covid-19”. Lo segnala il rapporto dell’Unicef, “Lo Yemen cinque anni dopo: bambini, conflitto e Covid-19”, in cui si avverte che, mentre il sistema sanitario devastato dello Yemen e le infrastrutture del Paese lottano per far fronte al coronavirus, la situazione già disastrosa per i bambini rischia di peggiorare notevolmente. In particolare, il rapporto evidenzia che altri 30.000 bambini potrebbero sviluppare nei prossimi sei mesi malnutrizione acuta grave, pericolosa per la vita, e il numero complessivo di bambini malnutriti al di sotto dei cinque anni potrebbe aumentare fino a un totale di 2,4 milioni, quasi la metà di tutti i bambini al di sotto dei cinque anni nel Paese, un aumento di circa il 20%.

Inoltre, altri 6.600 bambini sotto i cinque anni potrebbero morire per cause prevenibili entro la fine dell’anno. Dall’Unicef anche la denuncia di un sistema sanitario che “si sta avvicinando al collasso”. “Dopo anni di conflitto, solo la metà delle strutture sanitarie sono operative, con enormi carenze di medicinali, attrezzature e personale”. Attenzione sullo scarso accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari che “sta favorendo la diffusione del Covid-19”. “Circa 9,58 milioni di bambini non hanno sufficiente accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari”. Mentre con le scuole chiuse, sono 7,8 milioni i bambini che non hanno accesso all’istruzione.