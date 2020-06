Diocesi: Cuneo e Fossano, mons. Delbosco celebra messa a Fontanelle per ricordare tre sacerdoti morti durante la pandemia

In occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo, lunedì 29 giugno il vescovo di Cuneo e di Fossano, mons. Piero Delbosco, presiederà al santuario Regina Pacis di Fontanelle una messa all’aperto. Sarà l’occasione per ricordare don Pietro Giordano, padre Anselmo Mandrile e padre Dario Falcone deceduti nei primi mesi dell’anno, in piena emergenza sanitaria. Alla celebrazione, con inizio alle 20.30, saranno presenti i familiari, i sacerdoti e le comunità parrocchiali a cui erano legati i presbiteri defunti, in particolare modo Bombonina, San Rocco Bernezzo e Murazzo. “Sarà il momento – si legge sul sito web del settimanale diocesano fossanese ‘La Fedeltà’ – per ricordare i sacerdoti insieme alle persone che gli hanno voluto bene e che loro hanno accompagnato e che a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria non hanno potuto dare il loro ultimo saluto in quanto le esequie sono state celebrate in forma privata”.