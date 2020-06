Coronavirus Covid-19: Casellati, “ricerca non è un optional, Italia non riparte veramente prevale il rischio o la paura di ammalarsi”

“La ricerca non è un optional ma è strumento fondamentale di crescita, di competitività e di sviluppo tanto in ambito sanitario quanto sul piano sociale ed economico. Se dalla pandemia avremo acquisito questa consapevolezza allora sì che potremo dare un senso a tanto dolore, a tanti sacrifici, a tanta sofferenza”. Lo ha affermato questa mattina il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della vista alla Fondazione per la ricerca biomedica e dell’Istituto di Medicina molecolare di Padova.

La seconda carica dello Stato ha insistito sull’importanza di sostenere la ricerca: “Investiamo nella ricerca – il monito – perché saranno sempre laboratori come questi a sviluppare i vaccini e a sperimentare le cure per sconfiggere definitivamente il virus e per restituire ai cittadini quella sicurezza sanitaria che è la prima e fondamentale condizione per tornare alla normalità e uscire dalla morsa della recessione”. “Perché l’Italia – ha osservato – non riparte veramente se i cittadini non si sentono al sicuro; le aziende non riaprono completamente se sui luoghi di lavoro prevale il rischio o la paura di ammalarsi”. “Investiamo nella ricerca – ha proseguito –, perché il futuro delle attività artigianali, sociali, culturali e di tutto l’indotto del turismo – che sono il cuore pulsante del nostro tessuto socio economico e che oggi faticano a rimettersi in moto – hanno un bisogno vitale dei risultati, delle garanzie e delle certezze, che solo la ricerca è in grado di offrire loro”.