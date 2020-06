Inclusione: a Santa Marinella (Rm) un parco giochi per favorire le attività con bambini con disabilità

Un’area giochi inclusiva per bambini normodotati e con disabilità è stata inaugurata nel Comune di Santa Marinella (Rm), sul litorale laziale, all’interno del parco Martiri delle Foibe, affidato da oltre dieci anni dall’amministrazione locale all’associazione Stella Polare. “Siamo genitori con figli con disabilità e tutto il lavoro che portiamo avanti, all’interno di questo parco pubblico ma anche altrove, è finalizzato all’integrazione tra ragazzi normodotati e ragazzi con disabilità – riferisce al Sir il presidente dell’associazione, Maurizio Poleggi –. La nuova area giochi si trova in una zona del parco che era abbastanza malmessa e che ora, grazie ai fondi destinatici dalla Tirreno Power Spa, ha potuto essere riqualificata, dando la possibilità alle persone in carrozzina di entrare, giocare e muoversi con gli altri”. Quello gestito dall’associazione Stella Polare è l’unico parco verde di Santa Marinella, si sviluppa su un’area di tremila metri quadrati ed è a disposizione di tutta la cittadinanza. “All’interno ospita anche una casetta in cui i ragazzi con disabilità partecipano a corsi di inglese, svolgono attività di manipolazione e coltivazione in serra. Due anni fa, inoltre, installato un gioco totalmente accessibile per ragazzi carrozzati. Queste proposte, insieme ad altre svolte al di fuori del parco, dalla danza all’equitazione, dai laboratori musicali alla ginnastica, rappresentano il nostro impegno costante contro l’emarginazione sociale e per la formazione di tutti i bambini”, conclude Poleggi.