Diocesi: Prato, il vescovo Nerbini presiederà la messa per la festa della Madonna delle Carceri

Al via da domani, sabato 27 giugno, a Prato, i festeggiamenti per la Madonna delle Carceri. Tutti i giorni, fino al 5 luglio, alle 10, alle 11 e alle 18.30 si svolgerà la novena di preparazione con la celebrazione della messa, mentre dalle 19 alle 20 ci sarà l’adorazione eucaristica in basilica. Le messe saranno celebrate in basilica invece che nella cripta, così da consentire a un maggior numero di persone di poter ricevere l’eucaristia, alla luce dell’emergenza sanitaria. La cripta, che contiene le antiche carceri dove Maria si è manifestata, sarà comunque aperta e vi si potrà accedere per la preghiera personale. Giovedì 2 luglio, alle 21, è in programma il rosario comunitario per le famiglie e il Papa. Domenica 5 luglio, invece, si terrà la celebrazione vera e propria della festa. Il programma prevede alle 18.30 la recita dei primi vespri e, alle 19, la messa solenne in piazza Santa Maria delle Carceri presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini, alla quale parteciperà in forma solenne l’Amministrazione comunale. Lunedì 6 luglio, solennità di Maria Madre di Misericordia, si celebreranno le messe la mattina. Alle 12, invece, l’atto di affidamento e la supplica alla Vergine.