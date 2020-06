Rai Vaticano: “Viaggio nella Chiesa di Francesco” dedicato al tempo del Covid-19. Intervista con il card. Parolin e riflettori sulla famiglia

Chiesa e pandemia? è tempo di “ritrovare una dimensione concreta di prossimità che si faccia carico di tutte le difficoltà e i problemi della gente. Mettersi accanto alle persone, la prima forma di evangelizzazione come ci ha insegnato Giovanni Paolo I, nel solco del Concilio Vaticano II e come ci insegna oggi Papa Francesco”. Così il card-Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, intervistato da Rai Vaticano per il programma “Viaggio nella Chiesa di Francesco” di Massimo Milone e Nicola Vicenti, in onda su Rai 1 domenica 28 giugno alle 24.25 (in replica su Rai Storia il 5 luglio alle 12.30, e per l’estero sui canali di Rai Italia). Parolin illustra il lavoro della Fondazione vaticana Giovanni Paolo I, da lui presieduta, mentre è in corso il processo di canonizzazione del Papa dei 33 giorni. “L’opera e la spiritualità di Giovanni Paolo I – dice – sono di grande attualità per il nostro mondo e la nostra Chiesa. Ecco perché promuovere e diffondere la conoscenza della sua figura”. Nella puntata riflettori su famiglia, Terzo settore e cultura post-covid. Per Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero laici, famiglia e vita, “la famiglia ha mostrato di essere davvero un ammortizzatore da un punto di vista sociale, economico ed educativo, ha mostrato di essere insostituibile”. Mentre per Gigi De Palo, presidente Forum associazioni familiari, chiede “una politica che permetta alle famiglie di fare le famiglie e ai giovani di sposarsi”.

E il sociale? Per Stefano Zamagni, Presidente Pontificia Accademia scienze sociali, “dobbiamo passare dal modello bipolare al modello tripolare: stato – mercato – comunità”. Per Carlo Borgomeo, presidente Fondazione Con il sud, “è la valorizzazione del Terzo settore la possibilità per colmare i gap economici e culturali del Mezzogiorno”, mentre Roberto Rossini, presidente Acli, propone di incentivare e finanziare maggiormente il servizio civile universale. Dopo la pandemia, il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, sottolinea la “forza terapeutica, spirituale e persino umana” dell’arte. Infine due libri che raccontano la Chiesa e i mesi del virus: “La vita si fa storia” di Vincenzo Corrado, direttore Ufficio comunicazioni sociali Cei. e “Vuoto a credere” del vaticanista Enzo Romeo.