Coronavirus Covid-19: “Cives”, ci si interroga su conseguenze pandemia su povertà e disuguaglianze con Sabbadini, Patriarca, Rossini e Fiaschi

Quanto l’emergenza legata al Covid-19 pesa sulle famiglie al Sud? E quanto ha accresciuto la povertà e le disuguaglianze? Di questo si rifletterà lunedì 29 giugno, alle ore 17.30, nella videoconferenza organizzata da “Cives – Laboratorio di formazione al bene comune” (arcidiocesi di Benevento), nell’ambito del ciclo di iniziative “Cives in dialogo”. Il tema dell’appuntamento è “Le conseguenze della pandemia su povertà e disuguaglianze. L’impegno del Terzo Settore”.

Introdurrà Ettore Rossi, coordinatore di Cives. Dialogheranno Linda Laura Sabbadini, direttore centrale dell’Istat, Filiberto Parente, presidente regionale delle Acli della Campania, Edoardo Patriarca, presidente del Comitato verso la Fondazione con i poveri, Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli e portavoce dell’Alleanza contro la povertà, Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore.

“Con questa iniziativa – spiega Ettore Rossi – intendiamo capire prima di tutto le ricadute sociali ed economiche che l’emergenza sanitaria sta producendo su famiglie e persone, sotto l’aspetto dell’allargarsi delle disuguaglianze nella struttura sociale, soprattutto al Sud che, da questo punto di vista, rischia di pagare un costo umano molto alto”. Allora, prosegue Rossi, “è necessario immaginare proposte per rispondere, nel medio periodo, a questa problematica anche attraverso l’azione del Terzo Settore, il quale deve continuare a esercitare quella creatività della carità che ha sempre messo in campo, soprattutto nei momenti più duri della nostra storia”.