Diocesi: Caltanissetta, il 29 giugno il vescovo Russotto consacrerà gli olii santi in cattedrale. Intitolazione di una piazza a mons. Garsia

Lunedì 29 giugno, solennità degli apostoli Pietro e Paolo, alle 10, nella cattedrale di Caltanissetta, si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo mons. Mario Russotto, durante la quale saranno consacrati gli olii santi del Crisma, dei Catecumeni e dell’Unzione degli infermi, rito tradizionalmente legato alla messa crismale del Giovedì Santo che, quest’anno, non si è potuta celebrare a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria. Il 29 giugno sarà anche l’anniversario di ordinazione presbiterale di mons. Russotto e di moltissimi sacerdoti diocesani tra cui l’arciprete di Mussomeli, don Pietro Genco, che festeggia il cinquantesimo anniversario di Sacerdozio. Alla celebrazione in cattedrale potranno partecipare tutti i sacerdoti della diocesi, i diaconi, i religiosi, i seminaristi e un rappresentante dei fedeli laici per ogni parrocchia. Al termine della messa, il vescovo e il sindaco della città, Roberto Gambino, si recheranno nell’area del posteggio cosiddetto Ponte Bloy a Caltanissetta dove, alle 12.15 guideranno al cerimonia di intitolazione dell’area, assegnandole il toponimo di “Piazza Mons. Alfredo M. Garsia, settimo vescovo di Caltanissetta”. In quell’area, la sera del 9 maggio 1993, giungendo da Agrigento, atterrò l’elicottero del Papa Giovanni Paolo II, in visita apostolica a Caltanissetta, dietro l’invito del vescovo Garsia che in quel luogo lo accolse per primo.

Martedì 30 giugno, alle 18, sempre in cattedrale, il vescovo conferirà, durante la celebrazione eucaristica, i ministeri del Lettorato ad alcuni seminaristi e ne ammetterà altri tra i candidati all’Ordine sacro. Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Caltanissetta.