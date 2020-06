Colombia: Commissione nazionale di conciliazione, prosegue in modo virtuale l’attività per portare la memoria e la cultura di pace in tutto il Paese

La Chiesa colombiana, attraverso la Commissione nazionale di conciliazione (Ccn), continuerà a portare avanti la formazione e la sensibilizzazione sui temi della pace e della riconciliazione, anche negli angoli più remoti del Paese, seppure in modalità virtuale.

Con l’obiettivo di dare continuità all’accompagnamento e alla formazione dei territori su temi come la cultura della pace, la riconciliazione, la costruzione della memoria storica, il dialogo sociale, la Ccn effettuerà un nuovo ciclo di formazione tra luglio e novembre dell’anno in corso. I processi pedagogici saranno sviluppati in modo virtuale con la partecipazione di leader sociali, etnici e contadini; vittime; ex combattenti; giornalisti; insegnanti e agenti pastorali di diverse regioni del Paese profondamente colpiti dal conflitto armato.

Tra le azioni di formazione previste, la più importante è il diploma in strumenti per la costruzione di una cultura della riconciliazione e della pace territoriale. Si svolgerà in otto giurisdizioni ecclesiastiche della Colombia: diocesi di Yopal, Riohacha, Sincelejo, Istmina-Tadó, Apartadó, San José del Guaviare e arcidiocesi di Florencia e Ibagué.

Saranno anche promossi 16 seminari di comunicazione per la riconciliazione e la pace e incontri in cui si cerca la costruzione collettiva della memoria con le comunità. Con questi incontri pedagogici, condotti per mano di giurisdizioni ecclesiastiche e grazie al sostegno di organizzazioni di cooperazione internazionale come Adveniat e l’ambasciata norvegese in Colombia, la Ccn si propone di contribuire “alla consapevolezza e al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, sostenendo l’educazione globale alla convivenza pacifica”.