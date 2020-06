Diocesi: Teramo-Atri, domani il vescovo Leuzzi consacra tre nuovi sacerdoti

La Chiesa di Teramo-Atri annuncia che sabato 27 giugno, alle 19, nella cattedrale di S. Maria Assunta in Teramo, i diaconi Attilio Ricci, Jackson Pierre e Pierpaolo Matteucci saranno ordinati presbiteri per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo Lorenzo Leuzzi. La funzione si svolgerà secondo le vigenti norme di distanziamento all’interno della cattedrale, ma potrà essere seguita anche all’esterno del duomo attraverso un maxischermo in piazza Orsini, dove verranno allestiti ulteriori 200 posti a sedere. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.diocesiteramoatri.it, sul canale YouTube “Ufficio comunicazioni diocesi di Teramo-Atri” e sulle seguenti tv locali: Trsp (canale 15 per il Molise e canale 17 per l’Abruzzo), Rete 8 News 24 (canale 112), R+ News (canale 116), Tv6 On Air (canale 287). Jackson Pierre, 45 anni, è nato a Limonade (Haiti). Dopo aver studiato medicina per tre anni negli Stati Uniti ha deciso di lasciare l’università per seguire la sua vocazione. Arrivato in Italia si è stabilito a Teramo, dove nel settembre 2019, dopo gli studi teologici, è stato ordinato diacono. Attilio Ricci e Pierpaolo Matteucci sono di Teramo. Il primo, 40 anni, è stato ordinato diacono, dopo gli studi teologici, nel novembre 2019. Matteucci, 32 anni, dopo il baccalaureato in teologia è stato ordinato diacono anch’egli nel novembre dello scorso anno.