Estate 2020: Caritas Bolzano-Bressanone, Villa Oasis e bungalow di Caorle aperti ai turisti e al bonus vacanze

Chi ha diritto al cosiddetto “bonus vacanze”, introdotto dal Governo italiano, dal° 1 luglio può utilizzarlo anche nella Villa Oasis e nei bungalow di Caorle, dove ogni anno Caritas di Bolzano-Bressanone offre la possibilità di trascorrere un periodo di relax per famiglie e anziani. “Non tutti gli hotel e i campeggi offrono questa possibilità e siamo felici di essere stati in grado di creare le condizioni per l’utilizzo del bonus così rapidamente”, spiega il responsabile delle strutture per le vacanze, Klaus Metz. Come previsto dallo Stato, il bonus vacanze viene in gran parte detratto direttamente dall’importo della fattura mentre la parte rimanente la si può detrarre con la Dichiarazione dei redditi del 2021. “Questo vale anche se le famiglie e gli anziani hanno già ottenuto uno sconto individuale dalla Caritas per via della loro situazione economica”, sottolinea Metz. La struttura di Caorle è dotata di una spiaggia privata, piscina, campi da gioco e campi sportivi. A disposizione spazi e ampie aree verdi.