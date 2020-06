Caldo: Coldiretti, “al via la trebbiatura del grano in Italia, ma cali della produzione fino al 20%”

“Al via la trebbiatura del grano in Italia con cali della produzione fino al 20%”. Lo segnala una analisi della Coldiretti in riferimento all’inizio della raccolta del frumento su quasi 1,8 milioni di ettari da sud a nord della Penisola. “A colpire i campi pronti alla raccolta sono stati in particolare i cambiamenti climatici – evidenzia l’associazione – che hanno provocato prima uno slittamento delle semine a gennaio, a causa delle piogge che hanno inzuppato i terreni rendendo impossibile il lavoro, e poi la siccità e il caldo che stanno incidendo sulla quantità che scenderà sotto i 6,7 miliardi di chili registrati invece lo scorso anno”. La regione con la maggiore produzione di grano in Italia – spiega la Coldiretti – è la Puglia con oltre 360mila ettari, dove “si registrano i cali più pesanti seguita dalla Sicilia con 260mila ettari, mentre nel resto della penisola le coltivazioni sono concentrate in Emilia Romagna con 203mila ettari, in Basilicata con 122mila ettari, nelle Marche con 113mila ettari, in Toscana con 83mila ettari e in Lombardia e Piemonte con 67mila ettari ciascuno”. Intanto le stime di rese in calo per la nuova campagna stanno facendo impennare le quotazioni del grano duro che – sottolinea l’associazione – a Foggia registrano un +42% rispetto allo stesso periodo del 2019 con i valori più alti degli ultimi cinque anni.