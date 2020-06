Coronavirus Covid-19: Casellati, “investiamo in ricerca, ha il potere di liberarci dalle paure e di farci sperare in un futuro di benessere e opportunità”

“La ricerca ha un meraviglioso potere: quello di metterci in condizione di conoscere e di comprendere ciò che ancora non conosciamo; di rendere possibile ciò che sembra impossibile; di aiutarci a trovare le soluzioni anche ai problemi più difficili. Il potere di liberarci dalle paure e di tornare a sperare in un futuro di benessere e di opportunità”. Lo ha affermato questa mattina il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della vista alla Fondazione per la ricerca biomedica e dell’Istituto di Medicina molecolare di Padova.

“Qui l’implementazione delle più moderne tecnologie, al servizio tanto della ricerca di base quanto di quella clinica, consente di elaborare soluzioni all’avanguardia e di immediata applicazione per la cura di molte gravi patologie”, il tributo della seconda carica dello Stato: “Ne abbiamo avuto una prova anche in questi drammatici mesi durante i quali la Fondazione e l’Istituto, insieme all’Università di Padova e alla Regione Veneto, hanno rapidamente sviluppato e sperimentato nuove e promettenti terapie farmacologiche contro il coronavirus”.

Casellati ha sottolineato l’importanza di supportare la ricerca “non con un applauso o con attestati di merito, ma dando ai nostri scienziati e ai nostri ricercatori risorse, strumenti, prospettive di carriera, l’opportunità di esprimere il loro potenziale”.