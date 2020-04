Quirinale: nuovi Alfieri della Repubblica. Samengo (Unicef Italia), “orgogliosi della nostra volontaria Virginia, impegnata per un futuro più giusto”

“Abbiamo appreso con grande commozione e gioia che la nostra volontaria Unicef Virginia Barchiesi, 17 anni, di Ancona, è stata insignita oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell’attestato d’onore di nuovo ‘Alfiere della Repubblica’; è una notizia che ci rende particolarmente orgogliosi, proprio perché viene premiata una ragazza così giovane che si impegna per un futuro più giusto e solidale”: lo ha dichiarato il presidente dell’Unicef Italia, Francesco Samengo.

“Virginia è una brillante rappresentante dei valori dell’Unicef a cui esprimiamo tutta la nostra gratitudine per l’impegno, la serietà, la costanza e la passione con cui immagina e realizza ogni iniziativa, dando coerenza alle sue parole con azioni che rappresentano concretamente gli ideali in cui crede”, ha proseguito Samengo.

“Per l’impegno profuso in difesa dei diritti dei bambini migranti e dei giovani rifugiati. Per la ricerca e la promozione di un linguaggio che cancelli i pregiudizi e aiuti l’inclusione”, la motivazione con cui Virginia è stata insignita dal capo dello Stato.

Virginia ha diciassette anni, vive a Jesi (Ancona), ed è una giovane volontaria fondatrice del gruppo “Younicef – Young for Unicef” della regione Marche. In questi anni ha organizzato eventi di raccolta fondi e di sensibilizzazione, diffondendo con passione la missione dell’Unicef nella sua realtà territoriale. Particolarmente importante è stato il suo impegno nel coinvolgimento di oltre 2.000 studenti sul tema dei minorenni stranieri non accompagnati attraverso l’organizzazione di assemblee d’Istituto congiunte. Inoltre, Virginia ha collaborato alla realizzazione di laboratori sui diritti dell’infanzia dedicati ai bambini migranti e all’insegnamento della lingua italiana per giovani rifugiati. Si è distinta per l’impegno nella creazione di una nuova narrazione contro i discorsi d’odio e per aver ampliato il dibattito con un Ted Talk dal titolo “We Want to Belong!” in occasione della Giornata mondiale del rifugiato e un Activate Talk sull’Hate Speech in occasione dell’evento nazionale “Unicef Generation”. Infine, non sono mancati suoi contributi per il blog internazionale dell’Unicef “Voices of Youth” sulla guerra in Siria.