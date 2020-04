50° Earth Day: Casellati, “binomio ‘salute e ambiente’ sia al centro dei nuovi modelli di sviluppo e della ripresa economica”

(Foto: Senato della Repubblica)

“La giornata che celebra la Terra da 50 anni contribuisce a rafforzare in tutto il mondo la coscienza ecologista. La salvaguardia delle risorse naturali presenti sul pianeta e il rispetto dell’ambiente sono presupposti fondamentali per tutelare la salute nel nostro presente”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casallati, in occasione della Giornata internazionale della Madre Terra, che si celebra oggi, 22 aprile.

“L’epidemia da Coronavirus – sottolinea la seconda carica dello Stato – ci ha costretti ancora di più a riflettere sulla necessità di immaginare nuovi stili di vita all’insegna della sostenibilità”. Per Casellati, “il binomio ‘salute e ambiente’, in Italia come in Europa, dovrà essere al centro dei nuovi modelli di sviluppo e della ripresa economica, nell’obiettivo di costruire società capaci di conciliare la crescita con il rispetto per la natura e per le persone”.