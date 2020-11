Ue: Settimana della formazione professionale. “Incoraggiare le persone a scoprire il proprio talento”

Il commissario Nicolas Schmit (foto SIR/CE)

La Settimana europea della formazione professionale 2020 si svolgerà in formato digitale in tutta l’Unione europea dal 9 al 13 novembre. Lo comunica la Commissione europea. L’evento è organizzato dall’esecutivo Ue in collaborazione con il ministero federale tedesco dell’Istruzione e della ricerca, nel quadro della presidenza tedesca del Consiglio Ue. Questa quinta edizione della Settimana “incoraggia le persone di tutte le età a scoprire il proprio talento e a sviluppare le proprie competenze in linea con le esigenze del mercato del lavoro grazie all’istruzione e formazione professionale, un settore importante per la ripresa economica e sociale sullo sfondo del Covid-19”. L’edizione 2020 si concentrerà sulla formazione professionale superiore (rivolta a chi ha già un’istruzione secondaria di secondo grado) e sulle competenze per le transizioni verde e digitale. “Promuovere piattaforme di apprendimento digitali, creare una cultura dell’istruzione continua e permanente sono questioni fondamentali” per la Commissione e la presidenza tedesca. Nicolas Schmit, commissario per il lavoro, afferma: “I mercati del lavoro hanno bisogno di menti creative e di mani capaci per poter gestire le transizioni verde e digitale. L’istruzione e formazione professionale forma talenti, talenti che possono costruirsi una carriera nelle nostre società e contribuire alle nostre economie”. Per il programma e gli eventi della Settimana consultare ec.europa.eu.