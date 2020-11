Coronavirus Covid-19: mons. Alfano (Sorrento-Castellammare), “commovente la testimonianza dei sacerdoti chiamati a dare la vita per il gregge”

“I preti sono vicini alla loro gente, sempre. Condividono gioie e dolori, momenti lieti e momenti difficili. Così diventano annunciatori credibili del Vangelo che ha riempito la loro umanità di una energia divina, fino a scegliere di farsi ‘servi’ per tutta la vita”. Lo dice l’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, mons. Francesco Alfano, a proposito dei tanti sacerdoti morti in Italia a causa del Covid-19. “Non sono eroi o superuomini – prosegue il presule –. Continuano a fare i conti con i propri limiti, a volte anche con le paure. Ma l’amore è più grande e vince su ogni ostacolo. Le comunità sono molto grate a questi fratelli, chiamati ad essere padri nella fede, e li accompagnano con l’affetto, la stima, la gioia di seguire insieme il Signore”. Di qui l’invito alla comunità diocesana: “Nella forza del Vangelo accogliamo la loro testimonianza, che si fa grande e commovente quando sono chiamati a dare la vita per il gregge… come il Buon Pastore”.