Coronavirus Covid-19: p. Arice (Cottolengo), “anche nella pandemia possibile difendere le persone nelle Rsa”

“Ritengo che anche in presenza della pandemia sia possibile offrire un progetto di vita, sia possibile difendere la qualità della vita delle persone che vivono nella Rsa. Si tratta di partire dal progetto di vita tenendo presente i protocolli procedurali e non il contrario, come spesso avviene”. Lo dice il superiore generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza–Cottolengo, don Carmine Arice, nell’intervista pubblicata sul settimanale della diocesi di Torino “La Voce e il Tempo”. “Da sempre cerchiamo di elaborare per ciascuno, individualmente, un progetto di vita che superi le assillanti procedure – ricorda – e che, pur nel rispetto delle regole (altrimenti si va in galera), favorisca il benessere degli ospiti, coinvolgendo là dove c’è la famiglia, facendo sì che la loro immobilità nel letto o su una carrozzina non sia causa di isolamento relazionale, mantenendo, o riabilitando addirittura, le potenzialità residue e aiutandoli a benedire la vita, pur in una situazione di forte disagio”.

Soffermandosi su come la Piccola Casa sta combattendo la seconda ondata del contagio, p. Arice evidenzia che “nella prima ondata siamo stati presi alla sprovvista per la mancanza di dispositivi di protezione”. “Abbiamo fatto di tutto per averne a sufficienza e preservare il più possibile il contagio. Grazie a Dio questo risultato è stato ottenuto”. Per il contenimento dell’epidemia, la strategia adottata in primo luogo è “la prevenzione (dispositivi, percorsi appositi, visite ai parenti sospese)”. “Abbiamo poi attrezzato nelle Rsa reparti appositi per gli ospiti risultati positivi (per il momento nelle Rsa di Torino una ventina su 460 posti letto). Il problema maggiore è legato al personale che deve osservare la quarantena fiduciaria. Infine, ci stiamo adoperando per rispondere alla richiesta della Regione di creare un reparto per pazienti Covid presso l’Ospedale Cottolengo, come avvenuto in primavera”.