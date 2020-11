Bene comune: Lazio, domani un convegno su cittadinanza e impegno politico dei cattolici promosso dalla Commissione regionale per il laicato

“Abitare il nostro tempo. Cittadinanza e impegno politico dei cattolici” è il tema di un convegno online in programma domani, sabato 7 novembre, dalle 16, e promosso dalla Commissione per il laicato della Conferenza episcopale laziale. Si tratta del primo appuntamento degli “Esercizi di laicità 2020-2021”, che si potrà seguire in diretta video sulle pagine Facebook della Commissione episcopale laicato Lazio e di Radio Giovani Arcobaleno e sul canale YouTube di Radio Civita InBlu e via audio sulle frequenze delle stesse emittenti radiofoniche. “Il dialogo in rete vuole chiarire quanto è biblicamente e teologicamente fondato l’impegno politico dei cattolici, definendo cosa significhi voler bene alla città e volere il bene della città, tenendo insieme istanze diverse e promuovendo il coinvolgimento dei giovani in politica – spiega al Sir Maria Graziano, incaricata della Commissione regionale per il laicato –. I politici che provengono dall’ambiente ecclesiale spesso avvertono un senso di solitudine per l’atteggiamento schivo della comunità. Ragioneremo su come accompagnarli, perché sostengano scelte di valore nei luoghi in cui si prendono decisioni per la città, la regione, il Paese, tra cui ad esempio la salvaguardia del creato”. All’incontro, moderato dal giornalista di Avvenire Marco Iasevoli, interverranno mons. Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta e presidente della Commissione per il laicato della Conferenza episcopale del Lazio, l’economista Leonardo Becchetti ed Enzo Cacioli, sindaco di Castelfranco Piandiscò (Ar).