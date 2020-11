Santa Sede: Bruni, martedì 10 novembre la pubblicazione del Rapporto McCarrick

“Martedì prossimo, 10 novembre, alle 14 (ora di Roma), la Santa Sede pubblicherà il Rapporto sulla conoscenza istituzionale e il processo decisionale della Santa Sede riguardante l’ex Cardinale Theodore Edgar McCarrick (dal 1930 al 2017) che la Segreteria di Stato ha elaborato su mandato del Papa”. A comunicarlo ai giornalisti è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Theodore McCarrick si è dimesso dallo stato clericale il 16 febbraio 2019, dopo essere stato accusato di aver compiuto per molto tempo abusi omosessuali sia su adulti sia su minori. Il 27 luglio 2018 McCarrick aveva presentato la rinuncia da membro del Collegio cardinalizio a Papa Francesco, il quale “ne ha accettato le dimissioni da cardinale ed ha disposto la sua sospensione dall’esercizio di qualsiasi ministero pubblico, insieme all’obbligo di restare in una casa che gli verrà indicata, per una vita di preghiera e di penitenza, fino a quando le accuse che gli vengono rivolte siano chiarite dal regolare processo canonico”. L’ex arcivescovo di Washington è stato il primo cardinale ad essersi dimesso durante il pontificato di Bergoglio.