Missio Ragazzi: Cometa e Novena per prepararsi al Natale. “Un mondo in attesa” e “Orchestriamo la fraternità”

“Mancano pochi giorni all’inizio dell’Avvento e gli strumenti che Missio Ragazzi ha ideato per far vivere ai più piccoli le settimane di preparazione al Natale con un’attenzione speciale alla missione, sono pronti e a disposizione”. Le comunica la Fondazione Missio, organismo pastorale della Cei, attraverso il sito www.missioitalia.it. Si tratta della Cometa d’Avvento e Natale e della Novena dei ragazzi missionari, “entrambe a disposizione dei catechisti, educatori, sacerdoti per le attività di gruppo, oppure dei genitori per la preghiera in famiglia”. “Quest’anno le difficoltà generate dalla pandemia da Covid-19 hanno reso tutto più difficile. Ma – si legge – la proposta di Missio Ragazzi assicura a tutti occasioni per non dimenticare di tenere il cuore e gli occhi aperti sul mondo e lo sguardo rivolto a Gesù”.

La Cometa d’Avvento e Natale – ordinabile al Segretariato di Missio Ragazzi (e-mail: ragazzi@missioitalia.it) che provvederà a spedirla all’indirizzo postale fornito – “è un percorso di preghiera e impegno che comincia il 29 novembre, con la prima domenica d’Avvento, e si conclude il 6 gennaio, solennità dell’Epifania del Signore e Giornata missionaria dei ragazzi”. Si intitola “Un mondo in attesa” ed è un gioco-attività. La Novena dei ragazzi missionari – ritirabile al proprio Centro missionario diocesano o scaricabile qui https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2020/11/Novena-integrale.pdf – accompagna i nove giorni che precedono la festività del Natale. In linea con il tema della Giornata missionaria dei ragazzi di quest’anno, il titolo coincide con lo slogan scelto: “Orchestriamo la fraternità”.