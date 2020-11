Senza dimora: Progetto Arca, dalla prossima settimana attivo a Milano il servizio di “Cucina mobile”

Domani, sabato 7 novembre, alle ore 11.30, Fondazione Progetto Arca sarà in piazza Duca D’Aosta per presentare alla stampa il nuovo servizio di “Cucina mobile” che sarà attivo dalla prossima settimana a Milano e che accompagnerà le sue Unità di strada, che da anni lavorano in rete con il Centro aiuto Stazione Centrale del Comune di Milano nell’assistenza alle persone senza dimora che vivono in strada.

“L’idea della Cucina mobile – spiega una nota – nasce dall’esperienza maturata sul campo, da operatori e volontari della onlus, durante questo anno di emergenza sanitaria, sociale e alimentare che ha imposto una chiusura forzata di numerosi servizi a sostegno delle persone fragili senza dimora. A questo si aggiunge la necessità di fornire un apporto nutrizionale sano ed equilibrato a coloro che non hanno i mezzi e la possibilità per accedere o prepararsi un pasto caldo e completo”.

Il servizio si realizza grazie al contributo di partner importanti quali Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Unione buddhista italiana e Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” onlus.

Insieme ad Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca, intervengono alla presentazione Gabriele Rabaiotti, assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano, e i partner che hanno reso possibile con il loro sostegno l’avvio della Cucina mobile.

A seguire, i volontari di Progetto Arca distribuiranno alle persone senza dimora presenti in zona pasti caldi e kit igienico-sanitari. Gli operatori monitoreranno il rispetto delle distanze previste dalle misure anti-contagio.