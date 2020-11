Diocesi: Venezia, morto don Napoleone Barbato. Martedì i funerali celebrati dal patriarca Moraglia nel duomo di Mestre

Oggi, alle 6 del mattino, si è spento don Napoleone (“Nini”) Barbato, che tra un mese avrebbe compiuto 94 anni, assistito nella casa di Olmo di Martellago dalla famiglia Colecchia (il diacono permanente Benito con la moglie Paola), e consumato dall’età e da alcune patologie che si sono manifestate in questi ultimi tempi (tra cui il Covid-19).

Don Napoleone – più noto con il soprannome “Nini” – è nato nel 1926 a San Donà di Piave. Trasferitosi a Venezia,entra nel Seminario patriarcale e viene ordinato sacerdote nel 1949. Rimane in Seminario come vicerettore di mons. Valentino Vecchi e inizia per lui un lungo periodo segnato dall’insegnamento, soprattutto in campo teologico, non solo in Seminario ma anche nel liceo veneziano Marco Polo. Dal 1954 al 1957 è all’Angelicum di Roma per completare gli studi di teologia; a Venezia è patriarca Angelo Roncalli con cui ha sempre avuto un rapporto speciale tanto che nel 1958 la sua tesi di laurea in Teologia (dedicata a san Lorenzo Giustiniani) viene discussa in Vaticano proprio alla presenza di Roncalli divenuto nel frattempo Papa Giovanni XXIII.

Verso la fine degli anni ’70 don Nini ritrova mons. Vecchi (allora parroco a S. Lorenzo di Mestre): inizia un’esperienza di collaboratore presso il duomo di San Lorenzo e di docente per la formazione del laicato attraverso la Scuola di teologia mentre prosegue l’insegnamento presso il Seminario patriarcale. Dal 2017 viveva con la famiglia Colecchia. Intervistato dal settimanale diocesano Gente veneta in occasione dei suoi 90 anni, aveva dichiarato: “Sono stupefatto e riconoscente al Signore per questo traguardo. Colgo la bellezza della vita in tutti i suoi aspetti, di gioie e sofferenze. Un pensiero oggi dominante? Che la morte è prossima. Non è tanto un pensare alla morte, un andare via da qua… ma è l’andare con il Signore. È il pensiero che mi accompagna sempre di più, giorno e notte. Anche nel sonno”.

I funerali di don Barbato saranno celebrati martedì 10 novembre alle 10 nel duomo di S. Lorenzo di Mestre e saranno presieduti dal patriarca Francesco Moraglia.