L’arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra mons. Renato Boccardo è risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid-19. Il presule è asintomatico e si trova in quarantena presso la sua residenza spoletina, da dove segue normalmente la vita della diocesi. Gli Uffici della curia arcivescovile sono stati temporaneamente chiusi per provvedere alla necessaria sanificazione.