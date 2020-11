Coronavirus Covid-19: diocesi Savona, sospese le visite al complesso del Duomo e chiuso l’archivio

A seguito dell’ultimo Dpcm in vigore da oggi, sono sospese sino al 3 dicembre prossimo, le visite (previste durante i fine settimana) al complesso della cattedrale di Savona, che include la Cappella Sistina e gli appartamenti di Pio VII, organizzate dall’Ufficio diocesano per i Beni culturali. Lo annuncia la diocesi di Savona-Noli con una nota in cui si comunica anche che “di conseguenza, nello stesso periodo, non è nemmeno visitabile la mostra ‘Intorno a Michelangelo’ dell’artista Andrea Salvatori (allestita proprio negli spazi della Sistina e delle stanze del Papa cesenate) collateralmente all’evento sul Buonarroti promosso da Palazzo Ducale a Genova”.

Per informazioni sulla riapertura, la diocesi rimanda a successive comunicazioni. Sempre in conformità al Dpcm, rimane chiuso fino al 3 dicembre anche l’Archivio storico diocesano, normalmente aperto il lunedì.