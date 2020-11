Coronavirus Covid-19: Romania, oltre 10mila contagi al giorno. Paese in lockdown parziale, restrizioni per il culto

La Romania ha superato 10mila casi al giorno di persone infette da Covid-19 e nel Paese è stato istituito il lockdown parziale per 30 giorni: la mascherina è obbligatoria anche all’aperto, le scuole chiudono e la didattica si sposta online, è incoraggiato il lavoro remoto, i negozi rimangono aperti solo fino alle 21 e la notte sono vietati gli spostamenti. Alcune località sono già in quarantena da quasi una settimana, tanti ospedali non hanno più posti liberi in terapia intensiva e manca anche il personale medico. Il coronavirus ha mietuto vittime anche tra i rappresentanti delle Chiese. Dall’inizio della pandemia alcune decina di sacerdoti cattolici si sono confrontati con il Covid, altri sono ancora in un letto di ospedale e due hanno perso la vita. Quattro vescovi romano-cattolici e greco-cattolici sono stati contagiati: due di loro sono in buone condizioni di salute, uno è ancora convalescente e uno è in ospedale. La Chiesa ortodossa romena ha perso diversi sacerdoti in questa pandemia e anche un vescovo. Nelle chiese, per l’attività di culto, rimane l’obbligo della mascherina, della distanza fisica di 2 metri tra i fedeli e della disinfezione degli ambienti. Il lockdown parziale non prevede altre misure per i culti religiosi, anche se in alcune zone le autorità locali hanno chiesto che le celebrazioni siano all’aperto, cosa che diventerà difficile con l’arrivo dell’inverno.