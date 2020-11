Diocesi: Lucera-Troia, domani a Carlantino mons. Giuliano apre in forma privata la porta giubilare della Cappella della Madonna Annunziata

Si terrà in forma strettamente privata in rispetto delle vigenti normative anti-Covid, a Carlantino (Fg), l’apertura la porta giubilare della Cappella della Madonna Annunziata, in occasione del cinquecentesimo della sua ricostruzione. Domani, sabato 7 novembre, nei primi vespri della XXXII domenica del Tempo Ordinario, il vescovo di Lucera-Troia, mons. Giuseppe Giuliano, aprirà la porta giubilare e poi presiederà la celebrazione della messa vespertina nella chiesa madre del paese. , così come da programma allegato.

Durante tutto l’Anno giubilare (7 novembre 2020-8 dicembre 2021), così come disposto dalla Penitenzieria Apostolica, è concessa ai fedeli la facoltà di lucrare, alle solite condizioni previste dalla Chiesa, le indulgenze plenarie, in particolar modo nei giorni 8 dicembre, 25 marzo, 29 e 30 maggio in concomitanza con la festa cittadina in onore della Madonna Annunziata, 7 agosto per la festa patronale a Carlantino, 15 agosto, 7 novembre per l’anniversario dei 500 anni della ricostruzione della Badia e 8 dicembre 2021, a conclusione dell’Anno giubilare.