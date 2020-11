Diocesi: Piazza Armerina, il vescovo Gisana inaugura a Gela la mensa “Laudato si’” all’istituto Padre Minozzi

Il vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, ha inaugurato oggi a Gela la prima mensa scolastica “Laudato si’” d’Italia. Si tratta dell’unica mensa scolastica attiva in città ed è basata sui principi dell’ecologia integrale che diventa strumento educativo e parte del processo di trasformazione della scuola. Un percorso innovativo avvenuto al Polo educativo Padre Giovanni Minozzi. In pochi anni, l’istituto è diventato un modello che accoglie 150 bambini da 2 anni fino a 10. “Un servizio importantissimo quello della mensa per le famiglie perché in questo modo la scuola garantisce il tempo pieno”, dice Enzo Madonia, della locale Comunità Laudato si’. La mensa è stata trasformata in un vero e proprio laboratorio di ecogastronomia, di educazione alimentare e di contrasto allo spreco alimentare. “Un progetto – spiega – che mira a trasformare la mensa in un luogo di relazioni educative proiettandola a diventare una delle prime biologiche della Sicilia”.

Da pochi giorni si è anche costituita grazie al lavoro intenso della Caritas, la prima Cooperativa di Comunità della Sicilia che, afferma il vescovo Gisana, “avrà lo scopo di promuovere percorsi di imprenditoria sociale nei servizi per l’infanzia, nell’energia rinnovabile e nella rigenerazione dei beni comuni urbani”. Subito dopo la benedizione dei locali, i bambini della scuola hanno piantato assieme al vescovo ortaggi e un albero di ulivo e realizzato un frutteto della biodiversità con prodotti tipici di Sicilia. “Tra qualche anno la merenda sarà fatta raccogliendo i frutti dagli alberi”, conclude Gisana.