Germania: Conferenza episcopale invita alla Giornata di preghiera per le vittime di abusi sessuali

La Conferenza episcopale tedesca (Dbk) invita tutti i fedeli tedeschi a partecipare alla Giornata di preghiera per le vittime di violenza sessuale. Nata da un suggerimento di Papa Francesco nel 2015, da allora si svolge in prossimità della “Giornata europea per la protezione dei bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali” che cadrà il prossimo 18 novembre. Per il 2020 è consigliato di celebrarla domenica 15 novembre o domenica seguente, il 22, festa di Cristo Re. La Dbk sottolinea che la Giornata di preghiera è un segno consapevole di solidarietà con coloro che sono stati vittime di abusi sessuali e deve esser vissuta come un contributo alla sensibilizzazione su questo argomento nella Chiesa e nella società”. Per l’organizzazione delle preghiere comunitarie, la Dbk propone sul suo sito vari spunti di preghiera e per i sacerdoti, i diaconi e i laici abilitati, bozze di omelie con passi biblici ed evangelici, oltre a testimonianze di persone che hanno subito abusi. Il vescovo di Treviri, mons. Stephan Ackermann, rappresentante della Dbk per le questioni sugli abusi sessuali sui minori e per le questioni di protezione dei bambini e dei giovani, incoraggia le parrocchie e le associazioni a vivere “intensamente” questa preghiera: “Oltre al nostro intenso lavoro di elaborazione e chiarimento non vogliamo e non dobbiamo dimenticare la dimensione spirituale dell’abuso sessuale. Con la giornata di preghiera vi invitiamo ad affidarvi alla forza della preghiera, soprattutto per quelle situazioni in cui le nostre possibilità umane sono limitate”.