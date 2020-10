Diocesi: Anagni, a Trevi la Madonna dei poveri benedetta dal Papa. Un dono di mons. Fisichella

Sarà condotta processionalmente domani nell’oratorio di San Pietro eremita a Trevi nel Lazio (Fr) una delle tre statue raffiguranti la Madonna dei Poveri che Papa Francesco ha benedetto in occasione dell’ultima Giornata mondiale dei poveri. A donarla al paesino nella diocesi di Anagni-Alatri è stato mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che di recente ha visitato Trevi. “L’immagine è stata esposta in queste settimane in maniera solenne accanto all’altare della chiesa parrocchiale e domani la porteremo nel luogo in cui è morto il patrono di Trevi, san Pietro eremita – racconta al Sir don Alberto Ponzi, parroco di Santa Maria a Trevi –. La comunità, animata da un forte senso religioso (pensiamo che negli anni Sessanta il paesino, tremila anime, dava alla Chiesa oltre sessanta sacerdoti e trecento religiose), ha accolto questo dono con grande gioia. La presenza della Vergine sarà occasione per sensibilizzare tutta la popolazione a una sempre maggiore attenzione nei confronti di ogni povertà, economica ma anche di senso per la propria vita”. L’immagine della Madonna dei poveri è venerata nel santuario belga di Notre Dame a Banneux, che ricorda le apparizioni della Vergine, avvenute nel 1933, a una bambina di undici anni a cui ha affidato la preghiera per le sofferenze materiali e spirituali dell’umanità.