Fafce: Bassi (presidente), “da Papa Francesco e card. Parolin grande incoraggiamento alla famiglia come risorsa per l’Europa”

“Nelle parole rivolte alla Comece da Papa Francesco e del card. Parolin, troviamo un grande incoraggiamento nel presentare la famiglia come cura e come risorsa per l’Europa”. Così il presidente della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce), Vincenzo Bassi, a margine della plenaria della Commissione delle conferenze episcopali dell’Unione europea a 40 anni dalla sua istituzione. Nel suo intervento, tenutosi online a causa della crisi sanitaria in corso, il Segretario di Stato vaticano ha sottolineato come, in relazione agli strumenti finanziari prospettati per superare le conseguenze della pandemia, la solidarietà “deve interessare anzitutto il tessuto base della società che è la famiglia, attraverso apposite politiche di sostegno. Si tratta – ha continuato – di valorizzare la più importante risorsa della società civile e soprattutto di porre fine all’ormai eccessivamente lungo inverno demografico, che mina alla base il futuro stesso dell’Europa”.