Comece: conclusi i lavori della plenaria. Apprezzamento per Next Generation Eu e Green Deal, dubbi sul Patto migrazione e asilo

Si sono conclusi i lavori dell’assemblea della Commissione degli episcopati dell’Ue (Comece), che ha dovuto celebrare on line il 40° di questa istituzione, anniversario segnato dalla presenza in videoconferenza del segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, che ha guidato una riflessione sul ruolo della Chiesa cattolica in Europa nella ripresa post-pandemia. Sarà “un’opportunità per costruire un’Europa più giusta e più unita che condivida la ricerca scientifica e gli investimenti per la produzione di vaccini e la cura dei più vulnerabili”, ha detto, e “la Chiesa sarà in prima linea nel lungo e difficile processo di recupero”. I vescovi sono concordi nel ritenere che un momento importante sarà la Conferenza sul futuro dell’Europa, “una grande opportunità per ripensare l’identità europea e i suoi valori, e per ridurre le distanze tra istituzioni e cittadini”. Tra i temi del confronto sono stati anche il piano Next Generation Eu e del Green Deal che “sembrano andare nella giusta direzione”, mentre qualche “cautela” è stata espressa verso il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, che “segna un passo avanti, ma solleva anche molti dubbi”. Dai vescovi l’invito a politiche a sostegno specifico della famiglia, “cardine della nostra società”, per porre fine all’inverno demografico.

Il presidente della Comece, card. Jean-Claude Hollerich, ha pronunciato parole di stima verso l’Ue che nel contesto dell’attuale pandemia, è “una presenza unificante di coordinamento e sostegno agli Stati membri”. La nota conclusiva dell’assemblea annuncia anche che i presidenti delle Conferenze episcopali dell’Ue stanno preparando “un messaggio con un forte appello alla solidarietà e alla speranza”. Uno spazio di preghiera è stato dedicato alle vittime dell’attacco terroristico avvenuto giovedì 29 ottobre nella basilica di Notre-Dame a Nizza, guidata dal vescovo francese Antoine Hérouard.