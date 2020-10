Diocesi: mons. Satriano arcivescovo eletto Bari-Bitonto. Fondazione “San Nicola e Santi Medici”, “noto per la sua sensibilità alla lotta contro l’usura”

I volontari della Fondazione antiusura “San Nicola e Santi Medici” di Bari hanno accolto “con gioia” la nomina di mons. Giuseppe Satriano ad arcivescovo di Bari-Bitonto. Mons. Satriano, che Papa Francesco ha scelto come futuro pastore, “è noto ai membri della Fondazione per la sua sensibilità al tema della lotta contro l’usura – si legge in una nota -. In collaborazione con le diocesi di Brindisi e Bari, mons. Satriano ha contribuito a far nascere il Centro di ascolto di Brindisi per le persone indebitate e vittime di usura”. La Fondazione antiusura “San Nicola e Santi Medici” partecipa “con emozione a questo momento di passaggio che tocca la vita della comunità diocesana, compresa la sfera dei sentimenti” ed “è grata a mons. Francesco Cacucci e con la mente ripercorre alcuni dei momenti più significativi e condivisi con lui”. “Con gioia attende il nuovo arcivescovo Giuseppe Satriano per riprendere con lui il cammino”, conclude la nota.