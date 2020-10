Diocesi: Benevento, oggi e domani in streaming la Summer School Cives di Pietrelcina. Mezzogiorno e giovani al centro dei lavori

Il Covid-19 non ferma la Summer School Cives di Pietrelcina, anche se quest’anno l’evento si svolgerà soltanto in diretta streaming oggi pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 19) e domani (dalle ore 10 alle ore 12).

L’evento si articolerà in due sessioni tematiche: oggi si affronterà il tema “Ricominciare dal Mezzogiorno. Problemi e futuro del Sud”; domani “ Formazione, innovazione e lavoro per scommettere sui giovani meridionali”.

“Chiamare Summer School un evento che si svolge in pieno autunno potrebbe sembrare un errore – afferma Ettore Rossi, coordinatore di Cives e direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Benevento – ma, essendo alla sesta edizione – non abbiamo voluto cambiare il nome dell’evento perché, pur nel piccolo ambito del nostro territorio, la Summer School è una realtà affermata, che costituisce un sempre più valido riferimento per identificare il luogo nel quale ci si trova per affrontare tematiche di grande rilevanza per la valorizzazione del Meridione, la riqualificazione delle sue aree interne e, soprattutto, per favorire la crescita dell’occupazione dei nostri giovani pensando al post pandemia, che hanno modo di toccare con mano le opportunità di lavoro latenti che potrebbero emergere dall’ascolto delle esperienze di chi è riuscito nell’intento e da proposte nuove in un’ottica di ricostruzione”.

Tra i relatori di oggi pomeriggio Edoardo Patriarca, presidente dell’Associazione nazionale lavoratori anziani (Anla), che sottolinea: “C’è un’Italia discreta, come quella rappresentata da Cives, che porta avanti le tematiche sociali con grande concretezza, studiando nuove forme di soluzione dei problemi del Mezzogiorno e con l’intento di supportare lo sviluppo di nuove opportunità di lavoro per i giovani del Sud, grazie anche alle bellissime testimonianze che saranno portate da imprenditori operanti nelle aree interne del Sud”.

A concludere i lavori della prima giornata saranno l’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca, e Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. “Cive – Laboratorio per il bene comune” è promosso dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Benevento. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sulle pagine Facebook: www.facebook.com/cives.benevento/ e www.facebook.com/DentroTuttiSmemoLab.