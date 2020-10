Coronavirus Covid-19: Misericordie, riattivata l’Unità di crisi

L’Unità di crisi torna a livello operativo. La Confederazione nazionale delle Misericordie-Area emergenze nazionale, a seguito del riacutizzarsi dell’emergenza legata al Covid 19, ha deciso di “riportare a livello operativo l’Unità di crisi, l’organo che consente alla Sala situazione nazionale di interconnetersi con tutte le Misericordie italiane e rispondere a tutte le richieste che da esse provengono”.

La decisione di riportare l’Unità di crisi a livello operativo, che significa che sarà attiva con i suoi operatori h24, spiega una nota, è stata presa durante l’incontro, svoltosi in videoconferenza, tra tutti i referenti dell’Area emergenza nazionale.

In realtà, “l’attività dell’Unità di crisi delle Misericordie, nelle fasi successiva alla fase 1, non si era mai fermata ed ha lavorato per garantire risposte coese e tempestive. Adesso le attività si intensificheranno e gli operatori della sala saranno disponibili giorno e notte per risolvere criticità e necessità di tutto il ‘movimento’”, precisa la nota