Economia: Istat, nel terzo trimestre 2020 aumento del Pil del 16,1% rispetto al trimestre precedente

“Nel terzo trimestre del 2020 si stima che il prodotto interno lordo sia aumentato del 16,1% rispetto al trimestre precedente, mentre sia diminuito del 4,7% in termini tendenziali”. Lo rileva l’Istat nella stima preliminare del Pil per il terzo trimestre di quest’anno. “La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto sia nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell’industria, sia in quello dei servizi”, segnala l’Istituto di statistica. Dal lato della domanda, vi è un “contributo positivo” sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia di quella estera “netta”. “L’economia italiana, dopo la forte contrazione registrata nella prima metà dell’anno per gli effetti economici dell’emergenza sanitaria registra un consistente recupero nel terzo trimestre, misurato da una crescita congiunturale del Pil pari a 16,1% – registra l’Istat -. La ripresa è diffusa a tutti i comparti economici e dal lato della domanda è trainata sia dalla componente nazionale (al lordo delle scorte), sia dalla componente estera. A causa delle flessioni dei precedenti due trimestri dell’anno, nel confronto con il terzo trimestre del 2019 la variazione resta negativa nella misura del 4,7%. Il marcato recupero del terzo trimestre riporta il volume del Pil ai livelli registrati nella prima metà del 2015”.