Attentato a Nizza: Consiglio interreligioso di Svezia, “i terroristi non potranno mai sconvolgere la nostra comunità e unità”

Il Consiglio interreligioso svedese, in un messaggio pubblicato questa mattina, si unisce al “cordoglio e allo sgomento” per l’“atroce atto di terrorismo”, che si è verificato ieri nella cattedrale di Nizza, in Francia. “Uno degli scopi del terrorismo è creare un inconciliabile ‘noi contro di loro’, un clima sociale e un atteggiamento tra le religioni caratterizzato da odio e sfiducia”, si legge nel testo sottoscritto dai rappresentanti in Svezia della comunità musulmana, buddista, cristiana, ebraica, induista, mandea, sikh, alevita, mormone e baha’i, che siedono nel Consiglio. “Né i terroristi né coloro che cercano il conflitto e la polarizzazione avranno successo”, si legge ancora nel testo, che conclude: “Non potranno mai sconvolgere la nostra comunità e unità oltre i confini religiosi”.