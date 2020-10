Solidarietà: Acli Roma, domani web talk sul contrasto delle povertà educative

Domani, mercoledì 21 ottobre, alle 17, si terrà il web talk organizzato dalle Acli di Roma e provincia sul contrasto delle povertà educative, dal titolo “Nuove sfide ai tempi del Covid-19”. L’iniziativa si svolge nell’ambito della sesta edizione dell’Ottobrata Solidale, la tradizionale kermesse promossa dalle Acli di Roma e provincia, dall’Unione Sportiva Acli Roma e dalla Federazione Anziani e Pensionati romana per raccontare la bellezza della solidarietà attraverso il linguaggio dell’arte, della cultura e dello sport con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale, del Vicariato di Roma.

L’evento potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook delle Acli di Roma aps e sul canale YouTube. Interverranno: Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia; don Benoni Ambarus, direttore della Caritas di Roma; Johnny Dotti, esperto pedagogista, Carlo Borgomeo, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini. Sono previste le testimonianze di Simona Onofri, coordinatrice del progetto “Isola che c’è” delle Acli di Roma; Luca Serangeli, presidente dell’Us Acli Roma; Pierluigi Bartolomei, direttore generale dell’Elis; Emma Ciccarelli del Forum delle associazioni familiari del Lazio; Patrizia Sciarma, preside dell’Iis di Via di Saponara.