Parlamento europeo: sondaggio Ue e pandemia. “Più fondi per salute pubblica e contrasto alla crisi economica”

La salute pubblica “è la principale priorità di spesa per gli intervistati in 18 Paesi”. Lo si evince da un sondaggio promosso dal Parlamento europeo, reso noto oggi, in relazione alla crisi Covid-19. Estonia, Lettonia e Repubblica Ceca “hanno invece dato la priorità alla ripresa economica, mentre in Austria, Danimarca e Germania i cittadini sono stati i più favorevoli alla lotta contro il cambiamento climatico”. In Croazia, Slovacchia e Finlandia “gli intervistati hanno messo l’occupazione e gli affari sociali al primo posto tra le priorità di spesa”. “Un chiaro indicatore dell’importanza di dover prendere al più presto le decisioni necessarie sul fondo di ripresa e il bilancio a lungo termine (Quadro finanziario pluriennale – Qfp) è la situazione finanziaria preoccupante dei cittadini europei dall’inizio della pandemia: un’ampia maggioranza dei cittadini teme un impatto diretto sulla propria situazione, o lo ha già sofferto”. Il 39% degli intervistati afferma che la crisi Covid-19 ha già avuto un impatto sul loro reddito personale, mentre un ulteriore 27% si aspetta un tale scenario in futuro. Solo il 27% degli intervistati non si aspetta nessun impatto sul proprio reddito”. In Italia, il 46% degli intervistati afferma di aver già avvertito l’impatto della crisi, mentre il 30% si aspetta che ciò succeda in futuro. Inoltre due terzi degli intervistati (66%) concordano sul fatto che l’Ue dovrebbe avere maggiori competenze per affrontare crisi come la pandemia di coronavirus. Solo un quarto (25%) non è d’accordo con questa affermazione.

Il sondaggio è stato condotto online (e via telefono a Malta) da Kantar tra il 25 settembre e il 7 ottobre 2020, con 24.812 intervistati in tutti i 27 Stati membri dell’Ue. Il sondaggio è stato limitato agli intervistati di età compresa tra i 16 e i 64 anni. La rappresentatività a livello nazionale è garantita da quote sul genere, l’età e la regione.