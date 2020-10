Papa Francesco: arrivato in Campidoglio, scende con Bartolomeo la lunga scalinata dell’Ara Coeli

Dopo la preghiera dei cristiani nella basilica dell’Ara Coeli, il Papa e suo “fratello” Bartolomeo, come li chiama Francesco, hanno sceso insieme, gradino per gradino, la lunga scalinata dell’antica basilica tanto cara al popolo romano, uno vestito di bianco e l’altro vestito di nero, Bartolomeo appoggiandosi al suo bastone e il Santo Padre al corrimano a lato della scalinata. Arrivati in piazza del Campidoglio, i due sono stati salutati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e dal sindaco di Roma, Virginia Raggi. Poi il saluto del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e quello dei rappresentanti della Comunità di Sant’Egidio, a cominciare dal presidente, Marco Impagliazzo, che a sua volta gli ha presentato gli esponenti religiosi che parteciperanno all’incontro internazionale di preghiera per la pace “Nessuno si salva da solo. Pace e fraternità”, insieme al Papa sul palco.