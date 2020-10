Incontro S. Egidio: appello per la pace, “la guerra è un fallimento della politica e dell’umanità”, “lavoriamo insieme ad una nuova architettura per la pace”

“Purtroppo, la guerra è tornata a sembrare a molti una via possibile per la soluzione delle controversie internazionali”. A denunciarlo sono i leader delle religioni mondiali, che insieme al Papa, da piazza del Campidoglio, al termine dell’incontro promosso dalla Comunità di S. Egidio nello “spirito di Assisi” obiettano con forza, nel loro appello per la pace: “Non è così. Prima che sia troppo tardi, vogliamo ricordare a tutti che la guerra lascia sempre il mondo peggiore di come l’ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità. Ci appelliamo ai governanti, perché rifiutino il linguaggio della divisione, supportata spesso da sentimenti di paura e di sfiducia, e non s’intraprendano vie senza ritorno. Guardiamo insieme alle vittime. Ci sono tanti, troppi conflitti ancora aperti. Ai responsabili degli Stati diciamo: lavoriamo insieme ad una nuova architettura della pace. Uniamo le forze per la vita, la salute, l’educazione, la pace. È arrivato il momento di utilizzare le risorse impiegate per produrre armi sempre più distruttive, fautrici di morte, per scegliere la vita, curare l’umanità e la nostra casa comune. Non perdiamo tempo! Cominciamo da obiettivi raggiungibili: uniamo già oggi gli sforzi per contenere la diffusione del virus finché non avremo un vaccino che sia idoneo e accessibile a tutti. Questa pandemia ci sta ricordando che siamo sorelle e fratelli di sangue.”