Israele: Ministero Turismo, un portale per lasciare il proprio messaggio on line al Muro del Pianto

Un portale per consentire alle persone di inviare i loro messaggi personali e deporli – virtualmente – al Muro del Pianto, luogo santo dell’Ebraismo, dove si può vivere quella che la tradizione indica con il termine “Shekinah”, una parola ebraica che deriva dalla radice “dimorare”, “abitare” e indica la “presenza del divino in questo mondo”. È l’iniziativa promossa dal Ministero del Turismo di Israele per permettere a pellegrini e viaggiatori, bloccati a casa a causa del Covid-19, di inviare i propri messaggi online proprio al Muro. “Anche se Israele è ancora chiuso ai viaggi internazionali, volevamo creare un modo significativo in cui le persone possano essere ispirate e collegarsi con i siti del nostro Paese sinonimo di spiritualità”, afferma Kalanit Goren Perry, direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo. “Il Muro Occidentale è un pezzo importante della tradizione ebraica, attrae viaggiatori di tutte le fedi e si è così voluto renderlo accessibile a coloro che non sono in grado di visitarlo di persona in questo momento, creando quindi un portale per consentire alle persone di inviare i loro messaggi personali”. Le persone potranno inviare i loro messaggi online tra il 19 ottobre e il 21 ottobre cliccando qui: https://israel.travel/westernwall/. I messaggi giunti saranno poi stampati e posizionati negli angoli e nelle fessure del Muro stesso. Il Ministero del Turismo li condividerà sullo stesso portale.