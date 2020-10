Diocesi: Trapani, il 23 ottobre la presentazione del nuovo Messale

Sarà presentato, venerdì 23 ottobre, anche a Trapani il nuovo Messale, aggiornato al termine di un lungo lavoro di revisione. La prima copia del libro liturgico, frutto della nuova traduzione del Messale Romano di Paolo VI promossa dai vescovi italiani, è stata consegnata a fine agosto a Papa Francesco e dalla prima domenica di Avvento entrerà in vigore in tutte le Chiese d’Italia.

La presentazione “trapanese” si terrà a partire dalle 16.15 nella chiesa di Sant’Agostino. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, la partecipazione è prevista solo su invito. Interverrà don Paolo Tomatis, presbitero della diocesi di Torino e docente di liturgia. Seguirà una comunicazione di don Fabio Pizzitola, direttore dell’ Ufficio Catechistico diocesano. Alle ore 18.15, il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà in cattedrale la Messa per l’anniversario della dedicazione. L’ingresso sarà possibile fino a esaurimento dei posti e con mascherina obbligatoria.