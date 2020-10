Don Pino Puglisi: diocesi Trapani, domani una messa e un momento di riflessione sul beato

Una messa prima e poi un momento di riflessione su don Pino Puglisi. Sarà celebrata domani nella cattedrale di Trapani dal vescovo, mons. Pietro Maria Fragnelli, alle 18.15, nel giorno in cui ricorre la memoria liturgica del martire ucciso dalla mafia. Subito dopo la celebrazione, sempre in cattedrale, si terrà il breve momento di riflessione sulla figura del beato, promosso da alcune associazioni ecclesiali e laiche del territorio che desiderano non far passare invano la ricorrenza. L’incontro con letture e pezzi musicali sarà moderato da Lilli Genco, autrice di libri per bambini sulla figura del prete ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993. L’ingresso sarà possibile fino all’esaurimento dei posti con mascherina e nel rispetto delle norme anti contagio del Covid-19.

Tra i promotori dell’iniziativa, la diocesi di Trapani, l’Azione Cattolica diocesana, Libera, l’associazione Carlo Scaduto, l’Oratorio Don Bosco, Trapani per il Futuro e la Cooperativa “Koinonia”.