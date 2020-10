Coronavirus Covid-19: mons. Savino (Cassano all’Ionio), “punto di partenza per una nuova azione missionaria”

“Nelle parole di Papa Francesco proprio la pandemia da Covid-19, che limita anche le nostre iniziative pastorali, diventa il punto di partenza per una nuova azione missionaria”. Lo ha detto il vescovo di Cassano all’Ionio, mons. Francesco Savino, in occasione della veglia missionaria celebrata in cattedrale e presieduta da don Francesco Diodati, direttore diocesano dell’Ufficio comunicazione missionaria tra le Chiese. L’iniziativa si è svolta in concomitanza con la Giornata missionaria mondiale ed è stata rivolta a tutti i sacerdoti, alle comunità parrocchiali e religiose, nonché ai rappresentanti delle aggregazioni ecclesiali. “Quanto abbiamo vissuto, e ancora stiamo vivendo, riaccende una domanda di senso che in condizioni normali si era come assopita – ha aggiunto il presule – e da qui può partire un percorso di scoperta, o riscoperta, della fede in Gesù Cristo, un’apertura inattesa al Vangelo. L’enciclica Fratelli tutti diventa un’ulteriore strada maestra per guidare l’attività missionaria, nella piena consapevolezza che nessuno si salva da solo”.