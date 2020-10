Diocesi: Savona, al via l’ultima tappa della visita pastorale del vescovo Marino

Ultima tappa a Savona e in assoluto per la visita pastorale del vescovo Calogero Marino iniziata nel febbraio 2018 dalla vicaria di Vado e proseguita poi nelle realtà di Ponente e di Levante fino a giungere nel capoluogo. Il viaggio “A passo d’uomo” fra le parrocchie della diocesi si concluderà questa settimana con l’unità pastorale San Francesco da Paola-San Lorenzo, nel quartiere di Villapiana, guidata da don Danilo Grillo, si legge in una nota della diocesi. Oggi, martedì 20 ottobre, alle 20.30, a san Francesco da Paola preghiera di inizio visita seguita da rinfresco. Mercoledì 21, dalle 15 alle 19, mons. Marino sarà disponibile per colloqui personali, poi incontrerà una famiglia pakistana che risiede nella comunità. Giovedì 22, dopo aver celebrato la messa alle 8.15, il vescovo visiterà i malati e quindi, alle 11, il monastero delle Carmelitane di santa Teresa. Venerdì 23 programma simile con messa alle 8.15, tappa presso le religiose Figlie della Misericordia alle 9.30 e il resto della mattinata dedicata agli ammalati. Nel pomeriggio visite in diverse realtà dell’unità pastorale: alle 15 al Centro ascolto, alle 17 alla Casa del volontariato, alle 18.30 a Casa Emmaus fino alla cena delle 19.30. In serata, alle 21, incontro con i giovani nella chiesa di san Francesco. La settimana a Villapiana si concluderà domenica 25 con le messe alle 8.30 e alle 11, quest’ultima con l’amministrazione del sacramento della cresima ai ragazzi della parrocchia.

Sempre domenica 25 ottobre, alle 18, nella cattedrale il vescovo Marino celebrerà, assieme ai parroci, la messa di “restituzione” della visita pastorale per la vicaria di Savona.